Смешные инвестиции: Риелтора удивил спрос на «экзотические» кладовые
Эксперт по недвижимости Ирина Радченко в эфире НСН рассказала, что наличие кладовок очень распространено в жилом фонде в Европе.
В России предложения по продаже или аренде кладовых — это «экзотика», инвестировать в них нет смысла, люди покупают кладовки для себя, но не во всех жилых комплексах они есть. Об этом в беседе с НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее в пресс-службе сервиса Сбербанка «Домклик» сообщили агентству городских новостей «Москва», что средняя стоимость кладовой в столице составляет 1,4 млн рублей. Согласно подсчетам, за год цена выросла на 16,7%.
Отмечается, что самая доступная кладовая на витрине стоит 430 тысяч рублей. По данным источника, она расположена в Новой Москве и имеет площадь 2,3 кв. м. При этом самая дорогая кладовая на витрине продается за 5,8 млн рублей. Однако, по словам Радченко, они в российских ЖК не так распространены, как в Европе.
«Это нетрадиционный вопрос для российского рынка недвижимости, потому что в Европе кладовки — это очень распространенная опция для квартиры, в частности во Франции. Наверно, 50% жилого фонда имеют кладовки. Это, как правило, либо цокольный этаж, либо рядом с подземным паркингом. Там хранят велосипеды, шины. Кладовка считается как балкон. Стоимость рассчитывается — квадратный метр умножить на 0,3. Этот опыт можно распространить на Россию, но у нас это большая редкость», - рассказала она.
Эксперт по недвижимости предположила, что предложения по кладовкам — это вариант конкуренции между застройщиками.
«Предложение по кладовкам — это настолько экзотика. Это не распространено в России. Поэтому то, что статистика выросла на 16% — это с низкой базы, потому что раньше вообще, может быть, их не было. Возможно, это какие-то ЖК, потому что застройщики пытаются конкурировать, и наличие кладовки при прочих равных вполне может быть аргументом. Тем более они делаются легко и не требуют, например, отопления. Свет провел, дверцы поставил, замки врезал — и все. Для застройщика это совершенно не проблема», - заметила специалист.
Радченко рассказала, кто и зачем покупает кладовые в Москве.
«Кладовые покупают для себя, и те, кто живут в этих ЖК (в которых есть кладовые – прим. НСН). Для инвестиций это смешно. Эти кладовки обычно от трех до семи метров. Что там сдавать? Ради 100 рублей в месяц? Сейчас есть сервис, когда человеку не нужна мебель или какие-нибудь вещи, и их можно разместить на специально оборудованном складе, и платить за аренду 1 тысячу рублей в месяц, а когда надо, приезжать и забирать. Если это как отдельный бизнес, тогда это востребовано. Аренда складов как инвестиция более востребована, чем для инвестиций покупать кладовку в ЖК. У нас в отличие от Европы, нет культуры хранения, утилизации. (Вещи – прим. НСН) просто складируют на балконах, в кладовках», - заключила собеседница НСН.
Ранее Ирина Радченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что бесплатное предоставление земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) обречено на провал, по ее словам, это показала аналогичная история с «Дальневосточным гектаром».
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