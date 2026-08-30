Смешные инвестиции: Риелтора удивил спрос на «экзотические» кладовые

Ранее в пресс-службе сервиса Сбербанка «Домклик» сообщили агентству городских новостей «Москва», что средняя стоимость кладовой в столице составляет 1,4 млн рублей. Согласно подсчетам, за год цена выросла на 16,7%.

Отмечается, что самая доступная кладовая на витрине стоит 430 тысяч рублей. По данным источника, она расположена в Новой Москве и имеет площадь 2,3 кв. м. При этом самая дорогая кладовая на витрине продается за 5,8 млн рублей. Однако, по словам Радченко, они в российских ЖК не так распространены, как в Европе.