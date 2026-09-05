Путин одобрил идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей

С этими предложениями к главе государства обратилась уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова‑Белова в ходе встречи с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия».

Владимир Путин положительно оценил идею, подчеркнув её пользу не только для многодетных семей, но и для строительной отрасли: «Хорошая идея, она хорошая и для строительной отрасли: у нас за последние годы объём ИЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. И, конечно, тем людям, которые с вами общались, и вы сказали об этом, это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей. Обязательно правительству передам такое поручение».

Ещё одно предложение связано с предоставлением льгот многодетным родителям при покупке автомобиля. Детали — в том числе возможные форматы и размеры льгот — пока не озвучиваются.

Ранее Ирина Радченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что бесплатное предоставление земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) обречено на провал, по ее словам, это показала аналогичная история с «Дальневосточным гектаром».

