На зависть «богатым Буратино»: Покупателям российских авто предложили сделать бесплатные парковки

Освобождение от транспортного налога покупателей отечественных машин – первая ласточка, а дальше нужны новые льготы, сказал НСН автоэксперт Леонид Ольшанский.

Покупателей российских автомобилей нужно освобождать не только от налогов, но и предоставлять бесплатную парковку, отменить техосмотр, строить гаражные кооперативы, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее стало известно, что Минпромторг поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова об освобождении на два-три года от уплаты транспортного налога тех, кто покупает российский автомобиль.

«Такая мера способна поддержать российский автопром, но это первая ласточка. Это и мера поддержки массового россиянина. Дальше нужно предоставлять бесплатную парковку, внеочередные места в гаражных кооперативах, прохождение техосмотра сделать пореже, а может и отменить. Недавно президент сказал, что нужно бороться с расслоением в обществе, потому мера очень правильная», - считает Ольшанский.

Эксперты подсчитали, что транспортный налог на отечественные автомобили может доходить до 75 тысяч рублей в год.

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«Думаю, что государство много не потеряет, потому что у нас, к сожалению, большое количество иномарок. Но ведь государство и выиграет. У нас сложные отношения с Западом, а значит, скоро не будет салонов по продаже «Mercedes», «Volvo», «Jaguar», не будет запчастей, закроются станции ремонта иномарок. У нас по всем аспектам взлет продаж отечественного автомобиля. Нам говорят, что будет заново все сделано – мощный двигатель, просторный салон, широкие колеса, тогда они будут пользоваться спросом. Возрастут продажи, и прибыль перекроет бюджетные потери от неуплаты транспортного налога», - отметил Ольшанский.

Налоги, по словам эксперта, должны платить владельцы иномарок.

«Как было раньше: «Жигули», «Москвич» - у частников, «Волга» - у заместителя министра, у министра, губернаторов – «Чайка». Для президента и премьера у нас уже есть «Aurus». Богатый Буратино привез «шестисотый» «Mercedes» или «Bentley» - и пусть платит налоги, пусть платит все остальное», - резюмировал Ольшанский.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что новая линейка автомобилей от «АвтоВАЗа» будет представлять из себя консервные банки или машины-убийцы, компания не способна сделать что-то своими силами при полной изоляции.

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ФОТО: Официальный сайт LADA
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