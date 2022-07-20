На зависть «богатым Буратино»: Покупателям российских авто предложили сделать бесплатные парковки

Ранее стало известно, что Минпромторг поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова об освобождении на два-три года от уплаты транспортного налога тех, кто покупает российский автомобиль.

«Такая мера способна поддержать российский автопром, но это первая ласточка. Это и мера поддержки массового россиянина. Дальше нужно предоставлять бесплатную парковку, внеочередные места в гаражных кооперативах, прохождение техосмотра сделать пореже, а может и отменить. Недавно президент сказал, что нужно бороться с расслоением в обществе, потому мера очень правильная», - считает Ольшанский.

Эксперты подсчитали, что транспортный налог на отечественные автомобили может доходить до 75 тысяч рублей в год.