Мантуров заявил, что производство автомобилей в России сократится наполовину

Выступая в Госдуме он отметил, что производство и продажи автомобилей в 2022 году сократятся в два раза.

«Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», - сказал министр.

Ранее Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования, в рамках которой можно получить ссуду на выгодных условиях при покупке автомобилей УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, сообщает RT.