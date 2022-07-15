Мантуров заявил, что производство автомобилей в России сократится наполовину
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что автопром является «самой уязвлённой отраслью» в России, сообщает РИА Новости.
Выступая в Госдуме он отметил, что производство и продажи автомобилей в 2022 году сократятся в два раза.
«Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», - сказал министр.
Ранее Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования, в рамках которой можно получить ссуду на выгодных условиях при покупке автомобилей УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, сообщает RT.
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