Мантуров заявил, что производство автомобилей в России сократится наполовину

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что автопром является «самой уязвлённой отраслью» в России, сообщает РИА Новости.

Глава Минпромторга Мантуров возглавил совет директоров АвтоВАЗа

Выступая в Госдуме он отметил, что производство и продажи автомобилей в 2022 году сократятся в два раза.

«Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», - сказал министр.

Ранее Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования, в рамках которой можно получить ссуду на выгодных условиях при покупке автомобилей УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАвторынокАвтопромМинпромторгДенис Мантуров
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