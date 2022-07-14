«Консервные банки»: Автомобилисты не поверили в новую линейку машин «АвтоВАЗа»
Инвесторы не вложат ни копейки в производство, а изоляция не даст возможности создать безопасные автомобили, отметил в эфире НСН Виктор Похмелкин.
Новая линейка автомобилей от «АвтоВАЗа» будет представлять из себя консервные банки или машины-убийцы, компания не способна сделать что-то своими силами при полной изоляции, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что «АвтоВАЗ» намерен создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в котором будут машины класса С. В компании отметили, что это потребует больших инвестиций. Виктор Похмелкин уверен, что ни государство, ни инвесторы не будут вкладываться в это производство.
«Сейчас актуально только одно: чтобы эти машины были безопасными и снабжены современными средствами безопасности. Также они должны быть относительно экологически чистыми и соответствовать современным европейским стандартам. Если это соблюдать, то уже вопрос к фантазии конструктора. Но я не верю, что «АвтоВАЗ» способен своими силами что-либо сделать в сегодняшних условиях. А когда компания говорит про инвестиции… Кто будет их осуществлять? Государство за счет налогоплательщиков? Не думаю, так как слишком много других расходов имеется. Частные российские инвесторы в сегодняшних условиях вкладываться не будут, так же, как и иностранные. Заявление бодрое, но оно либо несостоятельное, либо на выходе мы получим консервные банки и машины-убийцы», - сказал Похмелкин.
По его словам, новую линейку «АвтоВАЗа» будет покупать лишь та небольшая категория россиян, которая с пренебрежением относится к собственной и чужой безопасности.
«Качественными и безопасными машинами россиян заинтересовать можно. Но если машины будут некачественными и небезопасными, то только определенная категория граждан, которая с пренебрежением относятся к собственной и чужой безопасности, будет интересоваться ими. Все это будет провоцировать серьезные ДТП», - указал Похмелкин.
Также председатель движения автомобилистов подчеркнул, что Россия упустила время, когда отечественный автопром мог развиваться самостоятельно.
«Российский автопром очень активно сотрудничал с иностранными компаниями. На том же «АвтоВАЗе» было Renault, которое выпускало современные машины. Да, пусть бюджетные, но, тем не менее, снабженные системой безопасности. Сейчас. Когда Renault ушел, было заявление, что будут выпускаться машины, которые будут лишены всех этих необходимых элементов. Мы упустили время, когда наш российский автопром мог развиваться на собственной основе. Сейчас никто не развивается так, кооперация существует среди всех автозаводов. В изоляции нормальный автопром создать невозможно», - резюмировал Похмелкин.
В начале июня компания возобновила сборку автомобилей, запустив модель Lada Granta Classic 2022. В июле — производство автомобилей Lada Granta в версии Cross. Накануне «АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации. При этом Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщала, что в первой половине 2022 года в России продали всего 370 228 новых машин, что на 56,9% меньше, чем в 2021 году.
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