«Консервные банки»: Автомобилисты не поверили в новую линейку машин «АвтоВАЗа»

Накануне сообщалось, что «АвтоВАЗ» намерен создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в котором будут машины класса С. В компании отметили, что это потребует больших инвестиций. Виктор Похмелкин уверен, что ни государство, ни инвесторы не будут вкладываться в это производство.

«Сейчас актуально только одно: чтобы эти машины были безопасными и снабжены современными средствами безопасности. Также они должны быть относительно экологически чистыми и соответствовать современным европейским стандартам. Если это соблюдать, то уже вопрос к фантазии конструктора. Но я не верю, что «АвтоВАЗ» способен своими силами что-либо сделать в сегодняшних условиях. А когда компания говорит про инвестиции… Кто будет их осуществлять? Государство за счет налогоплательщиков? Не думаю, так как слишком много других расходов имеется. Частные российские инвесторы в сегодняшних условиях вкладываться не будут, так же, как и иностранные. Заявление бодрое, но оно либо несостоятельное, либо на выходе мы получим консервные банки и машины-убийцы», - сказал Похмелкин.

По его словам, новую линейку «АвтоВАЗа» будет покупать лишь та небольшая категория россиян, которая с пренебрежением относится к собственной и чужой безопасности.