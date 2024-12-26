Режим ЧС федерального уровня введен в связи с разливом мазута в акватории Черного моря
26 декабря 202417:15
Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введен в Краснодарском крае из-за разлива мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, от нефтяной пленки очистили подарка 29,5 тысячи квадратных метров акватории. Обследовано почти 300 квадратных километров акватории.
«Работа предстоит большая, выполнено всего 15%. Основная задача сейчас - это вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизация. Второй важной задачей является очистка акватории и обследование дна. Сбор мазута с побережья и акватории - тяжелая ручная работа. Спасатели и волонтеры загружают грунт в мешки и потом самосвалами и тракторами увозят к местам утилизации», - заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Ранее политолог Илья Гращенков заявил НСН, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев может потерять доверие Кремля после отсутствия оперативной реакции на разлив нефтепродуктов в Черном море.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru