Окажется крайним? Главе Кубани пророчат потерю доверия Кремля из-за катастрофы в Анапе
Политолог Гращенков в эфире НСН сравнил ситуацию с недовольством властями Кубани из-за мазута в Черном море с претензиями к экс-главе Ростовской области после мятежа ЧВК «Вагнер».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев может потерять доверие Кремля после отсутствия оперативной реакции на разлив нефтепродуктов в Черном море, заявил в эфире НСН политолог Илья Гращенков.
Академический эколог Артем Акшинцев ранее заявил НСН, что главная работа по ликвидации разлива нефтепродуктов в результате затопления танкеров в Керченском проливе 15 декабря должна была быть проведена в первые дни после происшествия, однако местные власти пытались «сделать хорошую мину при плохой игре, но проиграли». В свою очередь руководитель движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил, что в случае оперативного реагирования со стороны властей ущерб был бы меньше, однако чиновники хотели скрыть информацию о ЧП. Гращенков сравнил ситуацию с недовольством властями Кубани с санкциями в отношении губернатора Ростовской области Василия Голубева после так называемого мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Не стоит забывать, что у Кондратьева предвыборный год, так что подобные новости могут все же негативно отразиться. Мы все помним, как прилетело губернатору Ростовской области, когда Пригожин устроил свой поход через Ростов-на-Дону. Так что губернатор всегда может оказаться крайним. В связи с этой аварией у Кондратьева действительно есть риски потерять доверие Кремля. Поскольку Краснодарский край является одним из самых важных и ресурсных регионов России, то во главе такого края не может пребывать человек, который не связан с крупными федеральными элитами, который не пользуются доверием и одобрением президента. Поэтому, учитывая, сколько лет Кондратьев находится в этом кресле, безусловно, он этими доверием пользовался. Но, как и любой глава, который идет уже не на первый срок, он постепенно теряет доверие, а проблемы в регионе накапливаются», - сказал собеседник НСН.
Однако Гращенков отметил, что при подобных инцидентах, как произошел на черноморском побережье, на месте должны работать не власти, а профильные ведомства.
«Когда случается ЧП, то есть три уровня взаимодействия власти. Первый – это МЧС. Второй – все, что связано именно с ликвидацией профильного загрязнения, с нефтью и так далее. Уже в третью очередь – это местная власть, поскольку губернатор может только координировать работу штаба, взаимодействовать с теми структурами, которые должны помогать, но непосредственно у него мощностей для ликвидации такой катастрофы нет. С одной стороны, губернатор является медийным лицом, от него исходят заявления, но я думаю, что информацию он как раз получает от профильных ведомств по типу МЧС. Возможно, что-то было заявлено слишком оптимистично, что-то не успели сделать в нужные сроки, но очевидно, что в медийном разрезе это бросает тень на губернатора», - заключил политолог.
Ранее зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявлял «Радиоточке НСН», что сил и мощностей для ликвидации последствий разлива мазута на пляжах Анапы достаточно, однако сейчас будет убрано только то, что можно быстро собрать, а дальше предстоят серьезные исследования почвы, воды и морского дна.
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