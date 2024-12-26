Окажется крайним? Главе Кубани пророчат потерю доверия Кремля из-за катастрофы в Анапе

Однако Гращенков отметил, что при подобных инцидентах, как произошел на черноморском побережье, на месте должны работать не власти, а профильные ведомства.

«Когда случается ЧП, то есть три уровня взаимодействия власти. Первый – это МЧС. Второй – все, что связано именно с ликвидацией профильного загрязнения, с нефтью и так далее. Уже в третью очередь – это местная власть, поскольку губернатор может только координировать работу штаба, взаимодействовать с теми структурами, которые должны помогать, но непосредственно у него мощностей для ликвидации такой катастрофы нет. С одной стороны, губернатор является медийным лицом, от него исходят заявления, но я думаю, что информацию он как раз получает от профильных ведомств по типу МЧС. Возможно, что-то было заявлено слишком оптимистично, что-то не успели сделать в нужные сроки, но очевидно, что в медийном разрезе это бросает тень на губернатора», - заключил политолог.

Ранее зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявлял «Радиоточке НСН», что сил и мощностей для ликвидации последствий разлива мазута на пляжах Анапы достаточно, однако сейчас будет убрано только то, что можно быстро собрать, а дальше предстоят серьезные исследования почвы, воды и морского дна.

