Reuters: В США носить маски будут до 2022 года
Соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок, вероятнее всего, сохранится в США до следующего года. Так считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, пишет Reuters.
По мнению инфекциониста, благодаря вакцинации граждан можно будет отменить большую часть прочих ограничений значительно раньше.
Фаучи считает, что США столкнулись с самой смертоносной болезнью более, чем за последний век. В стране жертвами коронавируса стали около 500 тысяч человек.
Ранее академик РАМН, руководитель отдела центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире НСН объяснил, в каком случае сбудутся ожидания спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко насчёт снятия основных ограничений из-за коронавируса к концу мая.
«Вероятно, прогноз Матвиенко основан на том, как снижается число новых случаев заражения, поэтому на основании этих данных можно предположить, что к майским праздникам их будет не очень много. Но это будет только в том случае, если мы еще некоторое время, возможно, до конца апреля, будем поддерживать масочный режим. Подъемы заболевания ведь не исключены, если меры профилактики ослабнут», - сказал
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