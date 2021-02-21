Reuters: В США носить маски будут до 2022 года

По мнению инфекциониста, благодаря вакцинации граждан можно будет отменить большую часть прочих ограничений значительно раньше.

Фаучи считает, что США столкнулись с самой смертоносной болезнью более, чем за последний век. В стране жертвами коронавируса стали около 500 тысяч человек.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире НСН объяснил, в каком случае сбудутся ожидания спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко насчёт снятия основных ограничений из-за коронавируса к концу мая.

«Вероятно, прогноз Матвиенко основан на том, как снижается число новых случаев заражения, поэтому на основании этих данных можно предположить, что к майским праздникам их будет не очень много. Но это будет только в том случае, если мы еще некоторое время, возможно, до конца апреля, будем поддерживать масочный режим. Подъемы заболевания ведь не исключены, если меры профилактики ослабнут», - сказал

