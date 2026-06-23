МИД Финляндии: Наблюдается прогресс в подготовке к переговорам с Россией

По ее словам, прежде всего «важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать». Дипломат указала, что в этом вопросе есть заметный прогресс.

Министр отметила, что налаживание диалога во многом зависит от обстановки на линии фронта России и Украины. Главным фактором возобновления контактов она назвала желание мира со стороны российских властей.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что время для переговоров с Россией, к сожалению, ещё не пришло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

