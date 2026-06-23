МИД Финляндии: Наблюдается прогресс в подготовке к переговорам с Россией

Европейский союз значительно продвинулся в согласовании целей и плана действий на случай возобновления диалога с Москвой, заявила изданию Yle глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Песков: Необходимость контактов РФ и ЕС диктует логика здравого смысла

По ее словам, прежде всего «важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать». Дипломат указала, что в этом вопросе есть заметный прогресс.

Министр отметила, что налаживание диалога во многом зависит от обстановки на линии фронта России и Украины. Главным фактором возобновления контактов она назвала желание мира со стороны российских властей.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что время для переговоров с Россией, к сожалению, ещё не пришло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры