МИД Финляндии: Наблюдается прогресс в подготовке к переговорам с Россией
Европейский союз значительно продвинулся в согласовании целей и плана действий на случай возобновления диалога с Москвой, заявила изданию Yle глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
По ее словам, прежде всего «важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать». Дипломат указала, что в этом вопросе есть заметный прогресс.
Министр отметила, что налаживание диалога во многом зависит от обстановки на линии фронта России и Украины. Главным фактором возобновления контактов она назвала желание мира со стороны российских властей.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что время для переговоров с Россией, к сожалению, ещё не пришло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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