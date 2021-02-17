Академик назвал условие снятия ограничений по COVID-19 к лету

«Вероятно, прогноз Матвиенко основан на том, как снижается число новых случаев заражения, поэтому на основании этих данных можно предположить, что к майским праздникам их будет не очень много. Но это будет только в том случае, если мы еще некоторое время, возможно, до конца апреля, будем поддерживать масочный режим. Подъемы заболевания ведь не исключены, если меры профилактики ослабнут», - сказал Покровский.

Академик РАМН считает, что сейчас никакие меры смягчать не нужно и расслабляться не стоит.

«Я вот вижу все больше людей без масок и хочу напомнить, что скоро может быть еще и вспышка гриппа или ОРЗ, так что маски могут нас спасти и от этих заболеваний», - заключил эксперт.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что пока в России не будет порядка 70% людей с иммунитетом от коронавируса, отменять ношение масок не стоит, особенно в местах массового скопления людей. Вирусолог выразил надежду, что пандемия закончится к лету.

