У владельца поднявшего цены на рубль АЗС «Нефтьмагистраль» нашли недвижимость на 3 млрд рублей
У владельца сети автозаправочных станций «Нефтьмагистраль» Александра Ерастова, на которых стоимость бензина достигла около 110 рублей за литр, обнаружена недвижимость на 3 млрд рублей, сообщает Shot.
55-летнему предпринимателю принадлежит поместье в элитном коттеджном поселке под Одинцово с двумя домами. Там же разместились гараж и баня стоимостью около 1,5 млрд рублей. Также у бизнесмена имеется шестикомнатная квартира в Хамовниках за 500 миллионов рублей.
Ерастов предпочитает передвигаться на Bentley Continental GT 2022 года за 40 млн рублей. Его пять автозаправочных станций в Москве и Подмосковье, одна из которых расположена на Даниловской набережной, превышает 1 млрд рублей.
Сама «Нефтьмагистраль» владеет пентхаусом в 600 квадратных метров почти за 2 млрд рублей в ЖК «Бродский» и Ferrari Purosangue за 75 млн рублей.
Ранее ФАС запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» информацию о ценообразовании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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