У владельца поднявшего цены на рубль АЗС «Нефтьмагистраль» нашли недвижимость на 3 млрд рублей

55-летнему предпринимателю принадлежит поместье в элитном коттеджном поселке под Одинцово с двумя домами. Там же разместились гараж и баня стоимостью около 1,5 млрд рублей. Также у бизнесмена имеется шестикомнатная квартира в Хамовниках за 500 миллионов рублей.

Ерастов предпочитает передвигаться на Bentley Continental GT 2022 года за 40 млн рублей. Его пять автозаправочных станций в Москве и Подмосковье, одна из которых расположена на Даниловской набережной, превышает 1 млрд рублей.

Сама «Нефтьмагистраль» владеет пентхаусом в 600 квадратных метров почти за 2 млрд рублей в ЖК «Бродский» и Ferrari Purosangue за 75 млн рублей.

Ранее ФАС запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» информацию о ценообразовании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

