Названа возможная цель атаки на автобус с детьми под Брянском

Как заявила и. о. постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, налет на автобус с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в конфликт вокруг Украины

«Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», — сказала она. РБК

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском, а также предупредил о последствиях провокаций и попыток втянуть Минск в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

