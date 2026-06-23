Названа возможная цель атаки на автобус с детьми под Брянском
Россия назвала возможную цель атаки на пассажирский автобус с детьми под Брянском, сообщает РБК.
Как заявила и. о. постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, налет на автобус с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в конфликт вокруг Украины
«Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», — сказала она. РБК
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском, а также предупредил о последствиях провокаций и попыток втянуть Минск в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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