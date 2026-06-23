Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что Ормузский пролив полностью открыт.

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По словам президента, ситуация в проливе складывается хорошо. «Пролив полностью открыт», — указал глава Белого дома.

Ранее Иран согласился обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранБлижний ВостокСШАДональд Трамп

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