«Лукойл» ограничил продажу топлива в Воронежской области
С 23 июня на автозаправочных станциях сети «Лукойл» в Воронежской области устанавливаются «временные ограничения», сообщает «Коммерсант».
В автомобильный бак на территории краевого центра отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля. На трассе эта норма увеличена до 60 литров бензина и 200 литров дизеля.
Власти заявили, что запас бензина марок АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в регионе «в достаточном объеме сохраняется» на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие бензина на конкретных заправках в региональном правительстве связывают с логистикой и «повышением спроса».
Власти отмечают, что основной причиной повышения цен остается подорожание топлива на бирже. В то же время «в ряде случаев» на федеральном уровне приняты «соответствующие решения» и возбуждены дела о нарушении закона в отношении «отдельных компаний».
Тем временем, цены на бензин в России взлетели выше 100 рублей за литр. Из-за нарастающего дефицита реальные оптовые цены, по которым бензин и дизельное топливо можно купить на нефтебазах, взлетели до рекордных уровней и на 80-90% превышают котировки Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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