На кассах магазинов начнут блокировать опасные товары

В России введут механизм оперативной блокировки на кассах магазинов товаров, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья покупателей, сообщают «Известия».

СМИ: Оборот некачественных товаров могут начать блокировать с помощью системы «Честный знак»

Проект закона об этом Госдума может рассмотреть в первом чтении 23 июня. Инициативу одобрил кабмин РФ, профильные комиты Госдумы по охране здоровья, а также по промышленности и торговле. Положительные отзывы на документ направили большинство региональных законодательных собраний. В настоящее время законодательство не обеспечивает оперативного прекращения продажи продукции при получении достоверных сведений о ее несоответствии обязательным требованиям.

Из законопроекта следует, что товары, подлежащие обязательной маркировке, отслеживаются в ГИС МТ «Честный знак». Однако сегодня нет механизма, позволяющего надзорным органам оперативно прекратить их оборот. Это приводит к тому, что даже при выявлении опасной партии товара и выдаче предписания конкретному продавцу, такая продукция может продолжать продаваться в других торговых точках.

Инициатива должна создать правовой механизм, позволяющий незамедлительно останавливать продажу продукции при выявлении ее несоответствия обязательным требованиям.

Ранее глава Минпромторга РФ Антона Алиханов заявил, что на кассах заблокировали 2,6 млрд опасных продуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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