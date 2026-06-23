На кассах магазинов начнут блокировать опасные товары

СК возбудил дело о теракте в связи с ракетной атакой ВСУ по Воронежу

ПВО сбила за день 141 дрон над регионами РФ

Власти Кубани окажут поддержку пострадавшим от паводка аграриям

Абитуриенты подали более 80 тысяч заявлений в вузы РФ в первый день приемной кампании

Месси стал рекордсменом по голам в истории чемпионатов мира