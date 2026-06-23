Минобороны: Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС провели плановый учебно-тренировочный полет, сообщают «Известия».

Песков сообщил, что Путин не проходил медкомиссию перед полетом на Ту-160М

Маршрут пролегал над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Как заявили в Минобороны, общая продолжительность полета составила около 16 часов.

В ходе полета экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе. Ту-160 сопровождали истребители МиГ-31. А на определенных участках траектории стратегические ракетоносцы сопровождала авиация иностранных государств.

Ранее РФ подняла в воздух 9 ракетоносцев Ту-95МС и 3 Ту-160, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:Российская АрмияСамолетыТу-160

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