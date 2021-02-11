СМИ: Норвежцам посоветовали носить сразу две защитных маски

Специалисты норвежской системы здравоохранения не исключили, что для более эффективной защиты от коронавируса будут рекомендовать гражданам носить две маски одновременно, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.



Телекомпания напомнила о проведённом в США исследовании, которое подтвердило эффективность данного метода.

Помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад отметил, что ношение сразу двух масок позволит защититься в случае, если одна из них надета не совсем правильно.

«Может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмёт нижнюю, медицинскую, чтобы под неё не проникал вирус», - заявил он.

Накстад добавил, что маски, которые обычно используют граждане, не дают оптимальной защиты, так как недостаточно герметичны.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что масочный режим в России можно будет отменить не раньше мая, сообщает журнал «Профиль». По его словам, в стране есть большая группа людей, восприимчивых к COVID-19, которые не переболели.

