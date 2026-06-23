СМИ: Тексты Ленина начнут маркировать из-за пропаганды наркотиков
В России в список книг, в которых содержатся упоминания о наркотиках, добавили сборник «Ослиный мост», сообщает РИА Новости.
В нем представлены тексты лидера большевиков и основателя советского государства Владимира Ленина. Книга составлена писателем Львом Данилкиным, который ранее написал биографию первого советского вождя под названием «Ленин. Пантократор солнечных пылинок».
«Ослиный мост» представляет собой сборник избранных работ Ленина. Книга вышла в 2017 году в издательстве «Лимбус Пресс», в 2021 году напечатавшем сборник прозаических произведений Владимира Маяковского «Война и язык», который также внесен в перечень, составляемый Российским книжным союзом. Отныне обе книги будут помечаться специальной маркировкой из-за закона о «пропаганде наркотиков».
Ранее в новый список для маркировки попали книги Пелевина, Харари и Бакмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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