Матвиенко обозначила сроки отмены COVID-ограничений

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко прогнозирует снятие ключевых ограничений по коронавирусу в России к началу лета. Такие сроки она озвучила на заседании оргкомитета Невского международного экологического конгресса.

При этом Матвиенко призвала всех не спешить отменять масочный режим, отмечает РИА ФАН. Она подчеркнула, что в верхней палате парламента продолжает действовать особый пропускной режим в вязи с пандемией COVID-19.

«Все бы вымерли!» Мясников опроверг смертоносность британского COVID-19

Спикер Совфеда выразила надежду, что экологический конгресс в Санкт-Петербурге буде проведен в очном режиме, благодаря снижению риска распространения инфекции.

Мероприятие намечено на конец мая в Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Как отмечает NEWS.RU, ранее Матвиенко заявляла, что риск заражения коронавирусом к лету заметно сократится, либо совсем пропадёт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КарантинКоронавирусВалентина Матвиенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры