Матвиенко обозначила сроки отмены COVID-ограничений

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко прогнозирует снятие ключевых ограничений по коронавирусу в России к началу лета. Такие сроки она озвучила на заседании оргкомитета Невского международного экологического конгресса.

При этом Матвиенко призвала всех не спешить отменять масочный режим, отмечает РИА ФАН. Она подчеркнула, что в верхней палате парламента продолжает действовать особый пропускной режим в вязи с пандемией COVID-19.