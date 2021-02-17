Матвиенко обозначила сроки отмены COVID-ограничений
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко прогнозирует снятие ключевых ограничений по коронавирусу в России к началу лета. Такие сроки она озвучила на заседании оргкомитета Невского международного экологического конгресса.
При этом Матвиенко призвала всех не спешить отменять масочный режим, отмечает РИА ФАН. Она подчеркнула, что в верхней палате парламента продолжает действовать особый пропускной режим в вязи с пандемией COVID-19.
Спикер Совфеда выразила надежду, что экологический конгресс в Санкт-Петербурге буде проведен в очном режиме, благодаря снижению риска распространения инфекции.
Мероприятие намечено на конец мая в Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Как отмечает NEWS.RU, ранее Матвиенко заявляла, что риск заражения коронавирусом к лету заметно сократится, либо совсем пропадёт.
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