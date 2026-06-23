В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у Москвы дополнительную информацию об атаке Вооруженных сил Украины на учебное заведение в Старобельске, сообщила в «Макс» омбудсмен Яна Лантратова.

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Представители международной организации ответили на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой касательно удара Киева по колледжу. В управлении отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске.

Ранее официальный представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев уничтожил колледж в Старобельске намеренно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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