В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у Москвы дополнительную информацию об атаке Вооруженных сил Украины на учебное заведение в Старобельске, сообщила в «Макс» омбудсмен Яна Лантратова.
Представители международной организации ответили на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой касательно удара Киева по колледжу. В управлении отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске.
Ранее официальный представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев уничтожил колледж в Старобельске намеренно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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