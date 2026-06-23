МОК лишил медали Олимпиады-2012 спортсменку из РФ

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета утвердил перераспределение медалей в женском беге на 800 метров на Олимпиаде-2012, которая состоялась в Лондоне.

CAS отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Валиевой

Из сообщения на сайте организации следует, что сменившая спортивное гражданство с российского на турецкое легкоатлетка Екатерина Гулиева лишилась «серебра» из-за допинг-нарушения. Вместо нее награду получит кенийка Памела Джелимо. Бронзовая награда достанется американке Алисии Монтано.

Гулиева подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в мае 2024 года. Она была дисквалифицирована на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Результаты Гулиевой, которых она достигла с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, были аннулированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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