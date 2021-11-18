Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала»
Лауреаты Нобелевской премии мира бывший первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генеральную прокуратуру России отозвать иск с требованием ликвидации общества «Мемориал» (структуры организации признаны в РФ НКО-иноагентами).
Как отмечают авторы обращения, многолетняя деятельность общества постоянно была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о погибших и пострадавших в годы репрессий. Горбачёв и Муратов выразили уверенность, что продолжение функционирования организации полностью отвечает интересам общества и России как государства.
Нобелевские лауреаты подчёркивают, что требование закрыть общество встревожило гражданское общество в стране. Они обратились также в Верховный суд с просьбой отложить рассмотрение иска надзорного ведомства, чтобы в дальнейшем снять вопросы путем совместных усилий.
Рассмотрение в суде требования Генпрокуратуры РФ о ликвидации общества «Мемориал» должно состояться 25 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Операторам могут разрешить распространять «тайные» данные абонентов
- Украина и НАТО станут темами встречи Путина и Байдена
- Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала»
- Евросоюз отказался договариваться с Лукашенко о мигрантах
- Минцифры намерено ограничить проверку QR-кодов единственным приложением
- Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке
- В ООН подтвердили, что Белоруссия не является причиной миграционного кризиса
- Рашкин предложил купить самку лося в качестве оправдания
- Взаимное признание вакцин может произойти в 2022 году
- «Огласить весь список»: Захарова обратилась к МИД Франции и Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru