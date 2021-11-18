Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала»

Лауреаты Нобелевской премии мира бывший первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генеральную прокуратуру России отозвать иск с требованием ликвидации общества «Мемориал» (структуры организации признаны в РФ НКО-иноагентами).

Как отмечают авторы обращения, многолетняя деятельность общества постоянно была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о погибших и пострадавших в годы репрессий. Горбачёв и Муратов выразили уверенность, что продолжение функционирования организации полностью отвечает интересам общества и России как государства.