Верховный суд ликвидировал общество «Международный Мемориал»

Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом), собщает РИА Новости.

Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала»

Таким образом был удовлетворён иск Генпрокуратуры, поддержанный присутствовавшими на заседании суда представителям Минюста и Роскомнадзора.

Генпрокуратура изначально обвинила «Мемориал» в неоднократном нарушении закона об иноагентах, а в суде представитель ведомства Алексей Жафяров заявил, что общество занимается реабилитацией пособников нацистов и спекулирует на теме репрессий.

Адвокат Мария Эйсмонт заявила, что решение Верховного суда РФ в «Мемориале» считают «незаконным и необоснованным», и будут его обжаловать.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к объективному разбирательству в ситуации с центром «Мемориал», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыГенпрокуратура РфЛиквидацияВерховный Суд РФ
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