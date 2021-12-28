Верховный суд ликвидировал общество «Международный Мемориал»
Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом), собщает РИА Новости.
Таким образом был удовлетворён иск Генпрокуратуры, поддержанный присутствовавшими на заседании суда представителям Минюста и Роскомнадзора.
Генпрокуратура изначально обвинила «Мемориал» в неоднократном нарушении закона об иноагентах, а в суде представитель ведомства Алексей Жафяров заявил, что общество занимается реабилитацией пособников нацистов и спекулирует на теме репрессий.
Адвокат Мария Эйсмонт заявила, что решение Верховного суда РФ в «Мемориале» считают «незаконным и необоснованным», и будут его обжаловать.
Ранее президент России Владимир Путин призвал к объективному разбирательству в ситуации с центром «Мемориал», сообщает RT.
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