Верховный суд ликвидировал общество «Международный Мемориал»

Таким образом был удовлетворён иск Генпрокуратуры, поддержанный присутствовавшими на заседании суда представителям Минюста и Роскомнадзора.

Генпрокуратура изначально обвинила «Мемориал» в неоднократном нарушении закона об иноагентах, а в суде представитель ведомства Алексей Жафяров заявил, что общество занимается реабилитацией пособников нацистов и спекулирует на теме репрессий.

Адвокат Мария Эйсмонт заявила, что решение Верховного суда РФ в «Мемориале» считают «незаконным и необоснованным», и будут его обжаловать.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к объективному разбирательству в ситуации с центром «Мемориал», сообщает RT.

