«Мемориал» назвал причиной ликвидации выставку и сайт о жертвах репрессий
Исполнительный директор организации Елена Жемкова считает, что «Мемориал» кошмарят за новую выставку и запущенный буквально вчера сайт о жертвах политических репрессий.
В правозащитном обществе «Мемориал» (внесено в России в реестр НКО-иноагентов), крайне удивлены требованием Генпрокуратуры ликвидировать организацию, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова.
Ранее в четверг стало известно, что Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал» за систематические нарушения закона об иноагентах. Речь идет об отсутствии маркировки материалов.
«Конечно, нас чрезвычайно удивило это. Как нам представляется, это неадекватная попытка применения силы по отношению к известной и, как нам представляется, очень полезной людям организации. Все знают нашу работу и, безусловно, мы намерены и будем отстаивать нашу позицию в суде. На 25 ноября назначено судебное заседание, мы, естественно, придем и будем отстаивать нашу позицию, которая заключается в том, что, несмотря на то, что мы много лет обозначаем неправовой характер этого закона, тем не менее, мы выполняли и продолжаем выполнять его требования», - сказала Жемкова.
По ее словам, организация в полном объеме заплатила все штрафы и выполнила все требования, предъявленные ранее.
«Этот закон допускает сложные трактовки и часто трудно предположить, какие еще нормы подразумеваются в смысле маркировки и его выполнения. Во всех случаях, когда составлялись административные иски, штрафы международным «Мемориалом» были выплачены, маркировка была проставлена и работа продолжается», - подчеркнула исполнительный директор.
При этом она призналась, что не знает, чем конкретно вызвано такое решение.
«Может быть, это ответ на нашу работу? У нас совсем недавно открылась выставка о женщинах в ГУЛАГе. Вчера мы открыли новый большой сайт, который помогает людям в поиске их родственников. Репрессии затронули миллионы людей, их семьи продолжают искать своих родных и продолжают к нам обращаться. Мы готовим к изданию книги, люди приходят к нам за консультациями. Не знаю, может быть, это ответ на нашу независимость и готовность, несмотря ни на что, продолжать работу? Наверное, есть кто-то, кому такая работа просто не нравится», - предположила исполнительный директор организации.
Жемкова также сказала, что не верит, что возможные изменения в закон об иноагентах, о которых говорил президент России Владимир Путин, как-то повлияют на судьбу «Мемориала».
Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября, Путин пообещал еще раз проверить критерии, сформулированные в законе об иноагентах, назвав их «размытыми».
В конце октября Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Тимур Бекмамбетов и другие филантропы, всего более 40 человек, обратились к Путину с просьбой вывести благотворительные фонды из-под действия закона об иноагентах. Директор благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский сказал тогда «Радиоточке НСН», что верит в то, что Путин услышит эту просьбу.
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