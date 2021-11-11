«Мемориал» назвал причиной ликвидации выставку и сайт о жертвах репрессий

«Конечно, нас чрезвычайно удивило это. Как нам представляется, это неадекватная попытка применения силы по отношению к известной и, как нам представляется, очень полезной людям организации. Все знают нашу работу и, безусловно, мы намерены и будем отстаивать нашу позицию в суде. На 25 ноября назначено судебное заседание, мы, естественно, придем и будем отстаивать нашу позицию, которая заключается в том, что, несмотря на то, что мы много лет обозначаем неправовой характер этого закона, тем не менее, мы выполняли и продолжаем выполнять его требования», - сказала Жемкова.

По ее словам, организация в полном объеме заплатила все штрафы и выполнила все требования, предъявленные ранее.

«Этот закон допускает сложные трактовки и часто трудно предположить, какие еще нормы подразумеваются в смысле маркировки и его выполнения. Во всех случаях, когда составлялись административные иски, штрафы международным «Мемориалом» были выплачены, маркировка была проставлена и работа продолжается», - подчеркнула исполнительный директор.

При этом она призналась, что не знает, чем конкретно вызвано такое решение.

«Может быть, это ответ на нашу работу? У нас совсем недавно открылась выставка о женщинах в ГУЛАГе. Вчера мы открыли новый большой сайт, который помогает людям в поиске их родственников. Репрессии затронули миллионы людей, их семьи продолжают искать своих родных и продолжают к нам обращаться. Мы готовим к изданию книги, люди приходят к нам за консультациями. Не знаю, может быть, это ответ на нашу независимость и готовность, несмотря ни на что, продолжать работу? Наверное, есть кто-то, кому такая работа просто не нравится», - предположила исполнительный директор организации.

Жемкова также сказала, что не верит, что возможные изменения в закон об иноагентах, о которых говорил президент России Владимир Путин, как-то повлияют на судьбу «Мемориала».