Рэпер Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы
Рэпер Моргенштерн в своём Instagram извинился за свои высказывания о праздновании Дня Победы.
Музыкант подчеркнул, что «уважает и гордится ветеранами». Он считает, что его слова были вырваны из контекста, однако признаёт, что мог высказаться не совсем корректно.
«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», - написал Моргенштерн.
Ранее Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что «не понимает» такой праздник, как День Победы. Он усомнился в необходимости вспоминать каждый год то, что было 76 лет назад, призвав добиваться побед сегодня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные суждения молодёжь выносит от незнания, что очень легко исправить.
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