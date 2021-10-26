Песков прокомментировал высказывания Моргенштерна о Великой Отечественной войне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знаменитым молодым людям следует помнить о том, что они должны нести за свои заявления моральную ответственность, сообщает РИА Новости.
Комментируя высказывания рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы он отметил, что подобные суждения молодёжь выносит от незнания, что очень легко исправить.
«Таким молодым людям просто порекомендовать... наверняка у них есть дедушки, бабушки - поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше... поговорите с ними... спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», - подчеркнул представитель Кремля.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что День Победы стал идеологическим праздником, и то, что об этом задумываются даже такие «невежественные» люди как Моргенштерн, - сигнал для общества, сказал
Ранее Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что «не понимает» такой праздник, как День Победы. Он усомнился в необходимости вспоминать каждый год то, что было 76 лет назад, призвав добиваться побед сегодня.
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