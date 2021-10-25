Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы

По его словам, он не понимает празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад. Рэпер считает, что это связано с тем, что больше «гордиться просто нечем».

«Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили... Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще победы», - сказал музыкант.

Моргенштерн добавил, что пора праздновать, например, «победы в информационных и космических технологиях», а не то, что «прошло 70 с лишним лет назад».

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в резкой форме раскритиковал рэпера Моргенштерна, сообщает «Свободная пресса».