Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы
Известный российский рэпер Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что Россия нуждается в новых достижениях.
По его словам, он не понимает празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад. Рэпер считает, что это связано с тем, что больше «гордиться просто нечем».
«Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили... Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще победы», - сказал музыкант.
Моргенштерн добавил, что пора праздновать, например, «победы в информационных и космических технологиях», а не то, что «прошло 70 с лишним лет назад».
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в резкой форме раскритиковал рэпера Моргенштерна, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
- Путин провел телефонные переговоры с премьером Великобритании
- СМИ: двое детей пострадали в результате взрыва газа в Набережных Челнах
- Наталия Орейро стала гражданкой России
- Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы
- Карпин не стал звать Дзюбу на матчи против Кипра и Хорватии
- СМИ: взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах
- Актёра Безрукова выписали из больницы
- Комик Мирзализаде просит Мосгорсуд разрешить ему въезд в РФ
- Три случая нового штамма коронавируса AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье
- Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Греции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru