Милонов назвал Моргенштерна «фашистом» и «законченным дебилом»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что рэпер Моргенштерн является недалёким человеком, который разбирается в похоти, деньгах и удовольствиях, но ничего не понимает в истории, сообщает NEWS.ru.

Комментируя высказывания музыканта о праздновании Дня Победы политик назвал его «фашистом», «хрюкающим животным» и «вонючей крысой», а также «законченным дебилом», представляющим «маленькую прослойку нашего населения, которые стали подобны животным».

Песни Моргенштерна Милонов назвал «дерьмом» и призвал «запретить этому уродцу выступать», а также проверить, не подпадают ли слова рэпера под действия уголовного кодекса.

«Ни один нормальный человек это дерьмо слушать не будет, не считая малолетних детей, которые просто не понимают, что к чему... этого негодяя после таких слов нужно заблокировать в стране совсем. Он должен понять, что страна, которая победила в войне, умеет защищать память тех, кто победил», - возмутился политик.

Ранее Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад, и предположил, что больше «гордиться просто нечем».

