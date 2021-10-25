Милонов назвал Моргенштерна «фашистом» и «законченным дебилом»
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что рэпер Моргенштерн является недалёким человеком, который разбирается в похоти, деньгах и удовольствиях, но ничего не понимает в истории, сообщает NEWS.ru.
Комментируя высказывания музыканта о праздновании Дня Победы политик назвал его «фашистом», «хрюкающим животным» и «вонючей крысой», а также «законченным дебилом», представляющим «маленькую прослойку нашего населения, которые стали подобны животным».
Песни Моргенштерна Милонов назвал «дерьмом» и призвал «запретить этому уродцу выступать», а также проверить, не подпадают ли слова рэпера под действия уголовного кодекса.
«Ни один нормальный человек это дерьмо слушать не будет, не считая малолетних детей, которые просто не понимают, что к чему... этого негодяя после таких слов нужно заблокировать в стране совсем. Он должен понять, что страна, которая победила в войне, умеет защищать память тех, кто победил», - возмутился политик.
Ранее Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад, и предположил, что больше «гордиться просто нечем».
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