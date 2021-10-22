«Ребята, вы серьезно?»: Проценко возмутился реакцией граждан на нерабочие дни из-за COVID-19
Главный врач Коммунарки Денис Проценко возмутился тем, что россияне начали планировать отдых на период нерабочих дней из-за пандемии.
«Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идёт самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места. Врачи пашут как двужильные, но вирус активен», — написал медик в своем Telegram-канале.
Проценко подчеркнул, что коронавирус продолжает распространяться в том числе из-за «антиваксеров и прочих принципиальных борцов против элементарных мер безопасности».
«Сейчас без паузы никак нельзя. Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет», — считает врач.
Медик поделился мнением, что подобные «выходные» могут быть введены еще не раз, пока в стране не выработается коллективный иммунитет и россияне не начнут соблюдать требования профилактики.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в качестве меры борьбы с распространением COVID-19. В Москве на фоне резкого роста заболеваемости объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября.
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