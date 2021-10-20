Путин подписал указ о нерабочих днях из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин, как и анонсировал, подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. За работниками сохраняется заработная плата, однако платить её должны работодатели.
Главам регионов дано право продлевать нерабочие дни после 7 ноября, учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию.
Правительству и региональным властям поручено за счет бюджетных средств обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые функционируют в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии и введения нерабочих дней.
Ранее с предложением ввести режим нерабочих дней, пока на неделю, к главе государства на совещании обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.
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