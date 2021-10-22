Россияне рассказали о планах на нерабочие ноябрьские дни
Жители России рассказали о своих планах на нерабочие дни ноября. В ходе опроса, проведенного сайтом сайт KP.Ru, выяснилось, что более 48% респондентов во время вынужденных антиковидных каникул намерены изолироваться дома или на даче. Ещё 36% участников опроса планируют гулять на свежем воздухе и отказаться от посещения общественных мест и развлекательных мероприятий.
Как утверждают 6% опрошенных, они собираются в отпуск. 5% россиян планируют посетить родственников, повидаться с друзьями. Оставшиеся 4% хотят отдыхать в городе, ходить в кафе, кино и магазины, пишет RT.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом, главы регионов могут сдвинуть эти сроки, исходя из эпидситуации, и объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября, отмечает Ura.ru.
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