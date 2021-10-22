Россияне рассказали о планах на нерабочие ноябрьские дни

Жители России рассказали о своих планах на нерабочие дни ноября. В ходе опроса, проведенного сайтом сайт KP.Ru, выяснилось, что более 48% респондентов во время вынужденных антиковидных каникул намерены изолироваться дома или на даче. Ещё 36% участников опроса планируют гулять на свежем воздухе и отказаться от посещения общественных мест и развлекательных мероприятий.

Как утверждают 6% опрошенных, они собираются в отпуск. 5% россиян планируют посетить родственников, повидаться с друзьями. Оставшиеся 4% хотят отдыхать в городе, ходить в кафе, кино и магазины, пишет RT.