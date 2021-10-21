Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября
Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября объявили в Москве на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В этот период все предприятия и организации столицы приостановят работу. ️Мера не коснется организаций, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры города, предприятий непрерывного цикла.
Так, до 7 ноября прекратят работу организации сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений. Продажа продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, а также продажи и оказание услуг онлайн продолжатся в обычном режиме.
Кроме того, центры «Мои документы» и органы власти Москвы приостановят очное оказание услуг за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.
Детские сады и школы Москвы уйдут на каникулы, работа организаций допобразования, спортивных школ, детских кружков и секций будет на время прекращена. При этом для дошкольников организуют дежурные группы. Вузы и средние профессиональные учебные заведения смогут работать в дистанционном режиме.
На период нерабочих дней запрещено проводить массовые мероприятия, за исключением организованных по решению органов государственной власти либо по согласованию со столичным управлением Роспотребнадзора.
В то же время медорганизации продолжат оказывать плановую и экстренную медпомощь, театры и музеи смогут работать с 50-процентным ограничением количества посетителей, использованием QR-кодов и защитных масок.
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