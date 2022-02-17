В Национальном родительском комитете назвали феминизм психическим заболеванием
Врач Юрий Оболонский призвал запретить в интернете радикальный феминизм-контент.
Идеи феминизма у женщин развиваются в результате психологических травм, на фоне которых у них появляется неприязнь к мужчинам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
Ранее сенатор Маргарита Павлова рассказала, что в Совфеде готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Так, в запрещенный список могут включить идеи чайлдфри и радикального феминизма. Оболонский поддержал это предложение.
«Контент, связанный с феминизмом, следует внести в перечень запрещенного. Никаких радикальных проявления на телеэкране или в интернете не должно быть. Что касается чайлдфри, то в Советском Союзе люди, которые до определенного возраста не хотели рожать детей, облагались дополнительным налогом за «бездетность». Но я считаю, что сейчас мы не в праве каким-то образом наказывать таких людей, потому что каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью. Это определенное насилие над человеком», - отметил он.
Врач также объяснил причины формирования идей феминизма у женщин.
«Я категорически не приемлю, когда существуют гендерные предвзятости в сторону женщин или мужчин. Радикальный феминизм – это не преступление, но психическое заболевание. Его природой невозможно принять. Это значит, что девушка или коллектив девушек перенесли травму, и у них выработалось жесткое неприятие к мужчинам. Иначе невозможно объяснить. Я не представляю, как у меня, например, может возникнуть жесткое отрицание женщин», - заключил он.
Ранее Юрий Оболонский в пресс-центре НСН заявил, что некоторые куклы «Барби» пропагандируют нетрадиционные сексуальные ценности.
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