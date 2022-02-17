В Национальном родительском комитете назвали феминизм психическим заболеванием

Ранее сенатор Маргарита Павлова рассказала, что в Совфеде готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Так, в запрещенный список могут включить идеи чайлдфри и радикального феминизма. Оболонский поддержал это предложение.

«Контент, связанный с феминизмом, следует внести в перечень запрещенного. Никаких радикальных проявления на телеэкране или в интернете не должно быть. Что касается чайлдфри, то в Советском Союзе люди, которые до определенного возраста не хотели рожать детей, облагались дополнительным налогом за «бездетность». Но я считаю, что сейчас мы не в праве каким-то образом наказывать таких людей, потому что каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью. Это определенное насилие над человеком», - отметил он.

Врач также объяснил причины формирования идей феминизма у женщин.