«Размазывается с весны»: Основатель SuperJob объяснил рекордно низкий уровень безработицы
Алексей Захаров отметил, что осенью уровень безработицы повысится, но это не затронет Москву и Санкт-Петербург.
Осенью люди будут активнее искать работу, число зарегистрированных безработных увеличится, но это не окажет никакого потрясения на рынок труда, заявил основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова заявила, что в настоящее время безработица в стране держится на исторически низком уровне - 3,9%. По ее словам, в новейшей истории России такого еще не было, но осенью ситуация может измениться.
«Сейчас действительно низкий уровень безработицы, связано это как раз с тем, что у нас рынок труда был и остается трудонедостаточным. Когда экономика входит в кризис весной или летом, например, люди, теряя работу, не бросаются сразу ее искать, пытаются уехать на дачу, в деревню, посадить картошку, дождаться, когда она вырастет. Потом уже ближе к осени начинают искать работу. Поскольку это все происходит растянуто по времени, люди теряют работу, спокойно ее находят, осенью будет повышение уровня регистрируемой безработицы, но никаких потрясений пока мы не ожидаем», - объяснил Захаров.
По его словам, с приходом осени из-за сезонности ситуация с безработицей может обостриться в регионах, в Москве существенного повышения не ожидается.
«Люди вернутся с дач и начнут активно искать работу. Когда это все размазывается с весны на лето и потом в осень, это менее жестко переживается. В крупных городах – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород – безработица как была ноль, так и будет ноль. В каких-то регионах, которые сезонности подвержены, в Карачаево-Черкесии, например, сейчас люди едут, в туризме кто-то работает, туризма не будет, люди пойдут снова регистрироваться как безработные», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом уход западных компаний не оказал значительного влияния на российский рынок труда, массовых увольнений не последовало, люди смогли перестроиться, добавил Захаров.
«Для каждого конкретного человека, который столкнулся с тем, что компания прекратила работу, это, конечно неприятно, но в масштабах страны это незначимые величины. Сокращения где-то есть, но все уходящие компании составляют сильно меньше 1% в количественном выражении от российского рынка труда. При этом значительная часть «уходящих» компаний оставляет здесь производство, просто бренд поменяется. Был «Макдоналдс», стало «Вкусно - и точка» – люди остались», - резюмировал основатель SuperJob.
Директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова видит в безработице определенные плюсы. Ранее в разговоре с НСН она предположила, что изменения на рынке труда могут привлечь в школу молодых специалистов.
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