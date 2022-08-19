«Размазывается с весны»: Основатель SuperJob объяснил рекордно низкий уровень безработицы

«Сейчас действительно низкий уровень безработицы, связано это как раз с тем, что у нас рынок труда был и остается трудонедостаточным. Когда экономика входит в кризис весной или летом, например, люди, теряя работу, не бросаются сразу ее искать, пытаются уехать на дачу, в деревню, посадить картошку, дождаться, когда она вырастет. Потом уже ближе к осени начинают искать работу. Поскольку это все происходит растянуто по времени, люди теряют работу, спокойно ее находят, осенью будет повышение уровня регистрируемой безработицы, но никаких потрясений пока мы не ожидаем», - объяснил Захаров.

По его словам, с приходом осени из-за сезонности ситуация с безработицей может обостриться в регионах, в Москве существенного повышения не ожидается.

«Люди вернутся с дач и начнут активно искать работу. Когда это все размазывается с весны на лето и потом в осень, это менее жестко переживается. В крупных городах – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород – безработица как была ноль, так и будет ноль. В каких-то регионах, которые сезонности подвержены, в Карачаево-Черкесии, например, сейчас люди едут, в туризме кто-то работает, туризма не будет, люди пойдут снова регистрироваться как безработные», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».