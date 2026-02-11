В частной клинике в столице стоматолог-ортопед может зарабатывать 150-250 тысяч рублей, а вот в регионах со слабой экономикой - около 70 тысяч. Свое личное мнение в беседе с НСН выразил почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

Стоматологи в Москве зарабатывают до семи средних российских зарплат, следует из данных сервиса SuperJob. Так, максимальный доход стоматолога-ортопеда в столице достиг 750 тысяч рублей в месяц, при условии, что средняя зарплата по России составляет 99 707 рублей. Садовский раскрыл, что 750 тысяч – не предел.

«Рекорды могут быть и больше. Есть единичные, так называемые «золотые стоматологи», их знает все профессиональное сообщество. А в средней частной клинике по стране стоматолог зарабатывает 150-250 тысяч рублей. 300 тысяч – это уже хорошая зарплата даже для Москвы. В бюджетной организации - поменьше. Но, там тоже есть стимулирующие выплаты по так называемой дорожной карте. В регионах со слабой экономикой зарплата может быть 70 тысяч рублей. В нефтегазовых регионах доходит до 200 тысяч, а порой и выше. Средняя зарплата для стоматологов-ортопедов в бюджетных организациях где-то 100-200 тысяч рублей», - рассказал он.