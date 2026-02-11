«Разгон от 70 до 300 тысяч»: Сколько зарабатывают стоматологи в России
Некоторые "золотые" стоматологи-ортодонты могут получать и более 750 тысяч рублей, стоматолог-хирург может претендовать на 250 тысяч, заявил НСН Владимир Садовский.
В частной клинике в столице стоматолог-ортопед может зарабатывать 150-250 тысяч рублей, а вот в регионах со слабой экономикой - около 70 тысяч. Свое личное мнение в беседе с НСН выразил почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.
Стоматологи в Москве зарабатывают до семи средних российских зарплат, следует из данных сервиса SuperJob. Так, максимальный доход стоматолога-ортопеда в столице достиг 750 тысяч рублей в месяц, при условии, что средняя зарплата по России составляет 99 707 рублей. Садовский раскрыл, что 750 тысяч – не предел.
«Рекорды могут быть и больше. Есть единичные, так называемые «золотые стоматологи», их знает все профессиональное сообщество. А в средней частной клинике по стране стоматолог зарабатывает 150-250 тысяч рублей. 300 тысяч – это уже хорошая зарплата даже для Москвы. В бюджетной организации - поменьше. Но, там тоже есть стимулирующие выплаты по так называемой дорожной карте. В регионах со слабой экономикой зарплата может быть 70 тысяч рублей. В нефтегазовых регионах доходит до 200 тысяч, а порой и выше. Средняя зарплата для стоматологов-ортопедов в бюджетных организациях где-то 100-200 тысяч рублей», - рассказал он.
Также собеседник НСН развеял миф о том, что чем дороже услуга, тем больше зарплата у специалиста.
«Например, у ортодонтов самая дорогая услуга из стоматологических, но там в этой цене огромная доля стоимости аппаратуры, которая никак не влияет на зарплату. Что касается хирургов, если врач «день и ночь» занимается установкой дентальных имплантатов, то он, конечно, может претендовать на 300-400 и более тысяч рублей. А если он ведет смешанный прием, удаляет зубы и так далее, то там может быть 150-250 тысяч. У терапевтов все зависит от мастерства. Если он нацелен на спасение зубов, если он работает с хорошей оптикой, аппаратурой, гутаперчей, то он тоже может претендовать на лидирующие зарплаты», - отметил он.
Как рассказал Садовский, цены на стоматологические услуги остаются более-менее стабильными, несмотря на небольшое повышение.
«Цена держится практически на одном уровне, особенно в Москве и в Петербурге. Небольшое повышение есть за счет импортных материалов и оборудования, но это может быть максимум до 20% в цене за счет курса рубя к иностранной валюте. А так в регионах цена стабильна. К сожалению, у людей стоматология не стоит на первом месте, приходят, когда уже все плохо. Советую заняться стоматологической профилактикой, она стоит недорого– 5-9 тысяч рублей за полный сеанс гигиены рта. Тогда есть надежда, что зубы не заболят вообще», - подытожил он.
Ранее Садовский раскрыл НСН, что нарушения, касающиеся стоматологий, в основном связаны с арендаторами, которые сдают свободные места в клиниках стоматологам-фрилансерам, и уже не особо контролируют, что происходит в кабинетах.
