Минпромторг предложил ввести полный НДС на иностранные товары с 2027 года

Минпромторг РФ обсуждает различные варианты для установления более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Минфин предложил взимать НДС с зарубежных онлайн-покупок

Вместо проекта Минфина, предусматривающего постепенное увеличение ставки НДС на покупки иностранных товаров, начиная с 5% с 2027 года, Минпромторг выступает за введение со следующего года полного налога в 22%.

Выступая в комитете Госдумы по промышленной политике Алиханов добавил, что его ведомство также работает над вопросом донастройки системы трансграничной электронной торговли и выравнивания размера комиссий на маркетплейсах.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что планы обложить НДС зарубежные товары, покупаемые через маркетплейсы, приведут к росту цен и лишат россиян возможности экономить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
