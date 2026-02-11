Песков: Армения и Азербайджан имеют суверенное право выстраивать отношения с США
Армения и Азербайджан являются суверенными государствами, поэтому имеют полное право строить отношения с любыми странами, в том числе с США. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о визите вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван и Баку, он указал, что Москва не видит в этом какой-либо угрозы.
«У нас есть и с Азербайджаном, и с Арменией огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области», - добавил представитель Кремля.
Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Россия потеряла Армению, так как в политическом пространстве страны не осталось ни одной пророссийской силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
