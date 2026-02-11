Песков: Рассуждать о якобы намерениях Зеленского провести выборы пока рано

По его словам, в настоящее время обмен информацией по данной теме идёт через СМИ «со стороны неких источников» - один сообщает о подготовке, после чего другой опровергает.

«Ориентироваться всё-таки нужно на первоисточники. А из первоисточников пока таких заявлений не было», — заключил представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина начала планировать проведение выборов президента и референдума по урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

