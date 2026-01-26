Стоматолог предупредила о «двойном ударе» энергетиков по зубам

Дополнительную угрозу представляет высокое содержание сахара — до 10-14 чайных ложек в одной банке. Сахар служит питательной средой для кариесогенных бактерий, которые в процессе жизнедеятельности вырабатывают кислоту и усиливают разрушение эмали изнутри.

Хритова подчеркнула, что чистить зубы сразу после энергетиков нельзя: в течение 30-40 минут эмаль остается размягченной и легко повреждается. Если отказаться от напитков невозможно, врач рекомендует пить их за один раз, использовать трубочку, полоскать рот водой и жевать жвачку без сахара для стимуляции выработки слюны, передает «Радиоточка НСН».

