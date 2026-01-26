Стоматолог предупредила о «двойном ударе» энергетиков по зубам
Энергетические напитки наносят зубам «двойной удар» из-за сочетания кислот и сахара, которое ускоряет разрушение эмали, рассказала «Газете.Ru» врач-стоматолог Пироговского университета Анастасия Хритова.
По ее словам, лимонная, аскорбиновая и ортофосфорная кислоты в составе энергетиков снижают pH до агрессивного уровня 3,5, вызывая деминерализацию эмали. В результате из нее вымываются кальций и фосфаты, эмаль становится пористой, что приводит к повышенной чувствительности зубов и ранним признакам кариеса.
Дополнительную угрозу представляет высокое содержание сахара — до 10-14 чайных ложек в одной банке. Сахар служит питательной средой для кариесогенных бактерий, которые в процессе жизнедеятельности вырабатывают кислоту и усиливают разрушение эмали изнутри.
Хритова подчеркнула, что чистить зубы сразу после энергетиков нельзя: в течение 30-40 минут эмаль остается размягченной и легко повреждается. Если отказаться от напитков невозможно, врач рекомендует пить их за один раз, использовать трубочку, полоскать рот водой и жевать жвачку без сахара для стимуляции выработки слюны, передает «Радиоточка НСН».
