В 2026 году цены на стоматологические услуги поднимутся в связи с ростом тарифов на коммунальные платежи, логистику и курсом доллара, но точно не на 50%. Об этом НСН рассказал почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

Цены на лечение зубов в 2026 году вырастут на 50–100%, сообщает LIFE.ru со ссылкой на врача-стоматолога Марию Балакиреву. Так, она связала это с логистикой доставки самих материалов, и с повышением НДС до 22%. Садовский рассказал, как будет формироваться цена на услуги стоматологов.

«В каждой цене за услугу есть обоснованная калькуляция, которая складывается из постоянных и переменных затрат, налоговой базы и рентабельности. Рентабельность -не главное в цене. Аренда, содержание административного персонала - это постоянные затраты. Ну, и материалы. Они в значительной части стали отечественными и не сильно растут в цене. Но по-прежнему есть параллельный импорт из дальнего зарубежья, и он, конечно, вырастет из-за курса валют и логистических затрат. А что касается переменных затрат – коммунальных платежей, электроэнергии, они вырастут и невольно внесут свою лепту в формирование окончательной розничной цены. Так что повышение цен будет преимущественно связано с переменными затратами. Однако я не прогнозирую рост за год даже на 50%», - рассказал он.