Стоматологи опровергли рост цен на услуги в 2026 году на 50-100%
Повышение НДС до 22% не коснется стоматологий, если они не оказывают дополнительные услуги, кроме медицинских, а в противном случае им светит разве что 5-7% НДС, заверил Владимир Садовский.
В 2026 году цены на стоматологические услуги поднимутся в связи с ростом тарифов на коммунальные платежи, логистику и курсом доллара, но точно не на 50%. Об этом НСН рассказал почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.
Цены на лечение зубов в 2026 году вырастут на 50–100%, сообщает LIFE.ru со ссылкой на врача-стоматолога Марию Балакиреву. Так, она связала это с логистикой доставки самих материалов, и с повышением НДС до 22%. Садовский рассказал, как будет формироваться цена на услуги стоматологов.
«В каждой цене за услугу есть обоснованная калькуляция, которая складывается из постоянных и переменных затрат, налоговой базы и рентабельности. Рентабельность -не главное в цене. Аренда, содержание административного персонала - это постоянные затраты. Ну, и материалы. Они в значительной части стали отечественными и не сильно растут в цене. Но по-прежнему есть параллельный импорт из дальнего зарубежья, и он, конечно, вырастет из-за курса валют и логистических затрат. А что касается переменных затрат – коммунальных платежей, электроэнергии, они вырастут и невольно внесут свою лепту в формирование окончательной розничной цены. Так что повышение цен будет преимущественно связано с переменными затратами. Однако я не прогнозирую рост за год даже на 50%», - рассказал он.
Также Садовский опроверг мнение, что повышение ставок НДС коснется медицинских организаций, а если и коснется, то не будет составлять 22%.
«Медицина освобождена от НДС. Если медорганизация не оказывает бытовые услуги, например, платная стоянка или кофе за деньги, то это по-прежнему государственная льгота – нулевая ставка налога на прибыль. Так что такие организации не будут платить НДС даже с нового года. Если они все же оказывают какие-то услуги, помимо медицинских, и что-то продают, то они выпадают из льгот. И по итогам 2025 года им присвоят ставку НДС. Большинство медорганизаций не имеют миллионных оборотов, они если и попадут в НДС, то в 5 или в 7%», - подытожил он.
Ранее Садовский заявил НСН, что кариес невозможно вылечить в домашних условиях, можно лишь запечатать себе в зубе бактерии и остатки пищи, что приведет более серьезному воспалению вплоть до кисты. В связи с этим он призвал не заниматься домашним самолечением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам предрекли более медленный YouTube из-за «враждебного» Google
- Зеленский готов провести референдум по плану Трампа о прекращении огня
- СМИ: США предложили Украине соглашение на 15 лет
- Роспотребнадзор приостановил продажу партии напитка Aloe Vera
- Фитнес-тренер объяснила связь осанки, отеков лица и плоского живота
- Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков
- Стоматологи опровергли рост цен на услуги в 2026 году на 50-100%
- Путин обсудил развитие искусственного интеллекта на совещании Совбеза
- Автомобилистам объяснили, где разрешат «гонять» со скоростью 150 км/ч
- СМИ: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС хотят в субботу обсудить вопросы по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru