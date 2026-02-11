«Могут и загубить»: В авиаотрасли предрекли переполох в «Домодедово» после продажи

Аэропорт «Домодедово» сегодня не нуждается в масштабной модернизации, необходима лишь реконструкция одной из взлетно-посадочных полос, сказал НСН Виктор Горбачев. 

Поскольку судьба «Домодедово» теперь зависит от «Шереметьево», не исключено, что один из самых современных аэропортов России перепрофилируют для грузового направления, заявил в беседе с НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Аэропорт «Домодедово» потребует инвестиций для дальнейшего развития, сообщил журналистам гендиректор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко. Наибольших средств может потребовать реконструкция взлетно-посадочной полосы. При росте пассажиропотока в «Домодедово» также необходима модернизация терминала. По словам Василенко, модель развития аэропорта предусматривает оптимистический и пессимистический сценарии, но закрытие не предполагается. Компания также не намерена переманивать в «Шереметьево» авиакомпании, базирующиеся в «Домодедово».

Однако Горбачев усомнился в том, что аэропорту требуется масштабная модернизация.

«"Домодедово" - один из современных аэропортов России. Возможно, самый современнейший, лучше "Внуково" и "Шереметьево" на сегодняшний момент. Единственное, там только на 80% завершена третья взлетно-посадочная полоса. Все решалось – деньги должен выделить аэропорт или государство. Аэродромная структура принадлежит государству, и финансирование по реконструкции строительства – тоже забота государства. Что-то не складывалось, поэтому этот долгострой идет более десяти лет. Возможно, еще какую-то новую гостиницу там нужно построить. Та, что есть – всегда переполнена, слишком маленькая для структуры "Домодедово". Построят новую гостиницу, но больше там делать нечего абсолютно. Там прекрасный аэровокзал, аэродром, вся инфраструктура. Недавно багажное отделение сделали великолепное, стоянку многоэтажную. У них все нормально. Даже разговора не может быть о закрытии», - сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы сегодня важно погасить долги, которые накопились у «Домодедово».

«От государства может быть только инвестиция для завершения строительства третьей взлетно-посадочной полосы – все. Остальное – акционерное общество. Аэровокзальные комплексы и вся инфраструктура грузового комплекса – это вся структура "Домодедово". Они туда вкладывали деньги. Никто сейчас не будет вкладывать деньги, пока они не выйдут на определенные объемы и доходы. Также важно ликвидировать убытки, которые на сегодняшний день у них составляют около 70 миллиардов. Были непонятные телодвижения государства – то отнимают, то не отнимают, то передают. Поэтому и начались все эти убытки. Ни одного нормального контракта за этот период никто не заключал, практически год все это длилось. Руководству было запрещено осуществлять коммерческие сделки», - объяснил Горбачев.

При этом, по его словам, у руководства «Шереметьево» не может быть большой заинтересованности в успешной работе «Домодедово» на фоне конкуренции.

«Все зависит от "Шереметьево". Если они владельцы – могут просто не пускать туда авиакомпании и вытаскивать их всех на себя. Могут просто загубить предприятие. Я не понимаю государство, которое продало все "Шереметьево" или аффилированным лицам, владельцам "Шереметьево". У них не будет стремлений для развития, или они могут его перепрофилировать. Перегнать все пассажирские на себя, а там оставить грузовое направление. Мы прекрасно знаем, что с приходом нового руководства начинается смена командно-руководящего состава. Сейчас там начнется такой переполох, что не поймешь ничего. При этом в аэропорту "Домодедово" работает более двадцати тысяч работников», - заявил он.

Ранее аэропорт «Шереметьево» в лице дочерней компании «Перспектива» заключил договор на приобретение аэропорта «Домодедово» за 66,1 миллиарда рублей. При этом гендиректор авиагавани Михаил Василенко указывал, что группа компаний «Домодедово» является «разрозненным активом», в состав которого входят 25 компаний. По его словам, ежегодно они приносят убытки порядка 10 миллиардов рублей и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
