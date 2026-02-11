Аэропорт «Домодедово» потребует инвестиций для дальнейшего развития, сообщил журналистам гендиректор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко. Наибольших средств может потребовать реконструкция взлетно-посадочной полосы. При росте пассажиропотока в «Домодедово» также необходима модернизация терминала. По словам Василенко, модель развития аэропорта предусматривает оптимистический и пессимистический сценарии, но закрытие не предполагается. Компания также не намерена переманивать в «Шереметьево» авиакомпании, базирующиеся в «Домодедово».

Однако Горбачев усомнился в том, что аэропорту требуется масштабная модернизация.

«"Домодедово" - один из современных аэропортов России. Возможно, самый современнейший, лучше "Внуково" и "Шереметьево" на сегодняшний момент. Единственное, там только на 80% завершена третья взлетно-посадочная полоса. Все решалось – деньги должен выделить аэропорт или государство. Аэродромная структура принадлежит государству, и финансирование по реконструкции строительства – тоже забота государства. Что-то не складывалось, поэтому этот долгострой идет более десяти лет. Возможно, еще какую-то новую гостиницу там нужно построить. Та, что есть – всегда переполнена, слишком маленькая для структуры "Домодедово". Построят новую гостиницу, но больше там делать нечего абсолютно. Там прекрасный аэровокзал, аэродром, вся инфраструктура. Недавно багажное отделение сделали великолепное, стоянку многоэтажную. У них все нормально. Даже разговора не может быть о закрытии», - сказал он.