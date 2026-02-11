СМИ: Смерть Курта Кобейна была не суицидом, а убийством

Согласно новой версии, один или несколько злоумышленников заставили музыканта принять смертельную дозу наркотика, после чего застрелили его, оставив поддельную предсмертную записку. Эксперты указали, что признаки повреждений органов, выявленные в ходе вскрытия, говорят «скорее о передозировке, а не об огнестрельном ранении».

Также исследователи выразили твёрдую уверенность в том, что физическое состояние, в котором пребывал Кобейн, не позволило бы ему справиться с оружием.

Кроме того, на убийство, по мнению экспертов, указывают расположение рук музыканта, отсутствие брызг крови и гильза, обнаруженная в направлении, противоположном тому, куда она должна была отлететь после выстрела.

Отмечается, что полиция Сиэтла, несмотря на новые выводы, продолжит считать смерть Кобейна суицидом и не намерена пересматривать дело.

