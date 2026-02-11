СМИ: Смерть Курта Кобейна была не суицидом, а убийством
Независимые судмедэксперты, повторно изучившие материалы о смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна, пришли к выводу, что это был не суицид, а убийство. Об этом пишет Daily Mail.
Согласно новой версии, один или несколько злоумышленников заставили музыканта принять смертельную дозу наркотика, после чего застрелили его, оставив поддельную предсмертную записку. Эксперты указали, что признаки повреждений органов, выявленные в ходе вскрытия, говорят «скорее о передозировке, а не об огнестрельном ранении».
Также исследователи выразили твёрдую уверенность в том, что физическое состояние, в котором пребывал Кобейн, не позволило бы ему справиться с оружием.
Кроме того, на убийство, по мнению экспертов, указывают расположение рук музыканта, отсутствие брызг крови и гильза, обнаруженная в направлении, противоположном тому, куда она должна была отлететь после выстрела.
Отмечается, что полиция Сиэтла, несмотря на новые выводы, продолжит считать смерть Кобейна суицидом и не намерена пересматривать дело.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в качестве основной версии смерти экс-министра Романа Старовойта рассматривается самоубийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
