Турция может рискнуть и создать атомную бомбу, но это осложнит ее отношения со всеми западными странами и Россией. В таком случае растет вероятность применения ядерного оружия против Москвы, рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с НСН.



Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил присоединение страны к ядерной гонке. По его словам, Анкара готова разработать атомное оружие, если оно появится у соседних держав. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Turk. Костикин указал, что в таком случае обострятся российско-турецкие отношения.