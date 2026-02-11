Турции и России предсказали конфликт из-за Азербайджана
Москва и Анкара имеют шансы повысить напряженность в своих отношениях, особенно, если турецкое правительство попытается создать ядерное оружие, заявил НСН Николай Костикин.
Турция может рискнуть и создать атомную бомбу, но это осложнит ее отношения со всеми западными странами и Россией. В таком случае растет вероятность применения ядерного оружия против Москвы, рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с НСН.
Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил присоединение страны к ядерной гонке. По его словам, Анкара готова разработать атомное оружие, если оно появится у соседних держав. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Turk. Костикин указал, что в таком случае обострятся российско-турецкие отношения.
«Ядерная программа — недешевое удовольствие. Я не уверен что Турции позволят ее развернуть. Это декларативные популистские заявления. Зачем Турции своё ядерное оружие? Ей никто его не продаст. Они могут построить установки для обогащения урана, но Анкаре необходимо его где-то взять. Теоретически что-то можно получить от африканских стран или Пакистана, но это будет означать осложнение отношений со всем западным миром, в который Турция тесно интегрирована. Однако у страны есть все промышленные возможности для завершения такого проекта. Для России с военной точки зрения — это будет означать то же самое что и сейчас. В Турции есть ядерное оружие НАТО, а кто им владеет — непринципиально. С политической точки зрения возрастает вероятность его применения, так как у нас могут быть конфликты, например из-за Азербайджана», — подчеркнул он.
Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович назвал в эфире НСН страны, которые могут пополнить клуб ядерных держав.
