Лавров: Россия будет придерживаться ДСНВ, пока США сохраняют лимиты

На правительственном часе в Госдуме он указал, что Россия продолжит придерживаться моратория, согласно предложению российского лидера.

«Но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты», - заключил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

