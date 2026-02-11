Лавров: Россия будет придерживаться ДСНВ, пока США сохраняют лимиты
Инициатива Москвы о добровольном соблюдении количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) была оставлена Вашингтоном без ответа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На правительственном часе в Госдуме он указал, что Россия продолжит придерживаться моратория, согласно предложению российского лидера.
«Но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты», - заключил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
