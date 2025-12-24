Над Россией уничтожили за ночь 172 украинских дрона
Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над территорией России 172 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, 110 дронов сбили над Брянской областью, 20 – над Белгородской, 14 – над Калужской, 12 – над Тульской. Кроме того, шесть БПЛА уничтожили в Орловской области, четыре – в Московском регионе, в том числе два летевших на Москву дрона, три – в Липецкой области.
Еще по одному беспилотнику сбили в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.
Ранее в Белгородской области один человек погиб, трое пострадали в результате серии атак дронов, пишет 360.ru.
