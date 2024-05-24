«Продлить жизнь!»: Врач объяснил стремление россиян выбирать молодых партнеров
Николай Кибрик заявил НСН, что в 18-20 лет девушки обычно выходят замуж за сверстников, но с возрастом делают выбор в пользу молодых партнеров.
В 18-20 лет девушки обычно выходят замуж за сверстников, но с возрастом делают выбор в пользу молодых партнеров, заявил НСН врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик. По его словам, такая же тенденция наблюдается и среди мужчин, которые тоже стремятся «омолодиться».
Девушки не хотят встречаться со своими ровесниками из-за плохого внешнего вида. 63% предпочитают мужчин моложе, сообщили аналитики дейтинг-сервиса Mamba. Многие женщины готовы к романтическому знакомству с теми, кто младше них на пять-семь лет. Лишь 39% россиянок сказали, что планируют строить отношения с ровесником, а 5% хотят встречаться с теми, кто старше на 10 и более лет.
«В молодом возрасте (18-20 лет) девушки выходят замуж за сверстников или чуть старше. А с возрастом мужчины и женщины хотят как-то омолодиться, один из способов – встречаться с тем, кто младше. Все хотят почувствовать себя более молодым, здоровым, крепким и красивым. Иногда это случается из-за одиночества, возникают определенные расхождения возрастные. Но главное - есть желание продлить жизнь, украсить ее», - объяснил он.
При этом Кибрик согласился, что внешний вид современных женщин и мужчин зачастую отталкивает своей небрежностью.
«Что касается небрежности и внешнего вида, это сегодня встречается и у женщин, и у мужчин. Я замечаю эту небрежность в одежде, но иногда это просто стиль такой. Поэтому привлекательность и молодость выходит на первый план. Небрежность сегодня ведь во всем прослеживается, это время такое – музыка, сами отношения», - добавил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств, который бы позволил россиянам безопасно и удобно искать пару, передает «Радиоточка НСН».
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