«Продлить жизнь!»: Врач объяснил стремление россиян выбирать молодых партнеров

«В молодом возрасте (18-20 лет) девушки выходят замуж за сверстников или чуть старше. А с возрастом мужчины и женщины хотят как-то омолодиться, один из способов – встречаться с тем, кто младше. Все хотят почувствовать себя более молодым, здоровым, крепким и красивым. Иногда это случается из-за одиночества, возникают определенные расхождения возрастные. Но главное - есть желание продлить жизнь, украсить ее», - объяснил он.

При этом Кибрик согласился, что внешний вид современных женщин и мужчин зачастую отталкивает своей небрежностью.

«Что касается небрежности и внешнего вида, это сегодня встречается и у женщин, и у мужчин. Я замечаю эту небрежность в одежде, но иногда это просто стиль такой. Поэтому привлекательность и молодость выходит на первый план. Небрежность сегодня ведь во всем прослеживается, это время такое – музыка, сами отношения», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств, который бы позволил россиянам безопасно и удобно искать пару, передает «Радиоточка НСН».

