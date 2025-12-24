В Тульской области из-за БПЛА произошел пожар на предприятии

Пожар на территории предприятия произошел на фоне атаки БПЛА в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Над Россией уничтожили за ночь 172 украинских дрона

«В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет», - написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, из-за атаки получили повреждения фасад и остекление частного дома в Большой Туле.

Ранее Минобороны сообщило, что в Тульской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
