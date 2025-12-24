В Тульской области из-за БПЛА произошел пожар на предприятии

В Тульской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный «Роскачество» выявило бактерии кишечной палочки в красной икре пяти торговых марок Владелец пекарни «Машенька» поднимет цены на продукцию Средний чек на зарубежный отдых в уходящем году вырос на треть