В Тульской области из-за БПЛА произошел пожар на предприятии
24 декабря 202508:03
Пожар на территории предприятия произошел на фоне атаки БПЛА в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет», - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, из-за атаки получили повреждения фасад и остекление частного дома в Большой Туле.
Ранее Минобороны сообщило, что в Тульской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.
