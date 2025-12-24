Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата для кражи данных

Мошенники начали похищать персональные данные граждан, представляясь сотрудниками военкоматов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

По данным правоохранителей, злоумышленники звонят россиянам и убеждают в необходимости посетить военкомат для оцифровки личных данных. Граждан убеждают, что территория комиссариата - режимный объект, и для прохода нужны повестка или пропуск. При этом фальшивые работники военкомата отмечают, что якобы не могут выслать повестку.

Мошенники предлагают оформить пропуск, для которого необходимы персональные данные, но их якобы невозможно запросить в архиве. Аферисты убеждают россиян назвать свои паспортные данные.

Ранее член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков предупредил, что злоумышленники призывают россиян инвестировать новогодние премии, обещая высокий доход, пишет 360.ru.

