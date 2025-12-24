Запредельную стоимость ветуслуг объяснили ценой аренды и требованиями к лекарствам

Сегодня на рынке ветеринарных услуг выживают либо крупные сети, либо аферисты, требующие с владельцев животных астрономические деньги за лечение, сказал НСН Владимир Уражевский.

Стоимость 70-90 тысяч рублей за сутки в стационаре может быть только в элитных ветклиниках, однако и в обычных лечебницах цены достаточно высокие из-за дорогой аренды, излишней бюрократии и завышенных требований к лекарствам. Об этом НСН заявил кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала запредельные цены на госпитализацию домашних питомцев. По ее словам, один день пребывания собаки в клинике может стоить от 70 до 90 тысяч рублей, сообщило издание «Ведомости». Уражевский заявил, что такие цены могут быть только в элитных клиниках, однако согласился с тем, что стоимость услуг ветеринаров очень высока.

«Стационар предполагает, как правило, инфекцию и реабилитацию после операции. Конечно, во всех клиниках таких цен нет, озвученные цены касаются элитных лечебниц. Возможно, использовались какие-то самые дорогостоящие препараты, у которых нет российских аналогов. Безусловно, на цену влияет и квалификация специалистов. Но такая проблема действительно есть из-за очень высокой стоимости аренды, излишней бюрократии, завышенных и часто необоснованных требований к сертификации тех или иных препаратов. Например, были скандалы с препаратами, которые обездвиживают животных. Их приравняли к наркотическим, и многие отказались с ними работать, чтобы не нарушать закон», – сказал Уражевский.

Собеседник НСН добавил, что сегодня на рынке ветеринарных услуг выживают либо крупные сети, либо лечебницы-«однодневки».

«Выживают либо очень большие сети, либо аферисты, “однодневные” клиники, где как раз такие высокие цены могут быть. Туда набирают неквалифицированных специалистов, которые думают только о том, сколько денег содрать с человека, который пришел со своей бедой. И это страшно, ведь многие воспринимают животное как члена семьи», – подчеркнул эксперт.

В заключение Уражевский пояснил, что россиян удивляет высокая стоимость услуг ветеринаров, потому что соотечественники привыкли к бесплатному лечению по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

«В клиниках всего мира лечение очень дорогое. В России же медицинская помощь практически бесплатная за счет страхования и обслуживания. Во всем мире нет системы, аналогичной ОМС. Ччеловека, конечно, может застраховать компания, но в основном люди оплачивают лечение сами, а любые операции делают услуги врача значительно дороже. Россиян, не привыкших к таким условиям, очень удивляет, что для животных нет дотации, нет помощи, нет никакой программы, страховки. И люди очень часто сталкиваются с такой проблемой», – подытожил он.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что в вопросе ветеринарной помощи лучше всего подбирать себе непосредственно врача, а не ветклинику, и делать это через сарафанное радио, так как отзывам сегодня доверять нельзя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
