Стоимость 70-90 тысяч рублей за сутки в стационаре может быть только в элитных ветклиниках, однако и в обычных лечебницах цены достаточно высокие из-за дорогой аренды, излишней бюрократии и завышенных требований к лекарствам. Об этом НСН заявил кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала запредельные цены на госпитализацию домашних питомцев. По ее словам, один день пребывания собаки в клинике может стоить от 70 до 90 тысяч рублей, сообщило издание «Ведомости». Уражевский заявил, что такие цены могут быть только в элитных клиниках, однако согласился с тем, что стоимость услуг ветеринаров очень высока.