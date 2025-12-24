В икре пяти торговых марок выявили кишечную палочку

Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых торговых марок «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». Об этом пишет РИА Новости.

Организация провела исследование закупленной продукции брендов «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра», «Очень нежная», «365 дней», «Камчатское море», «Меридиан», «Москва на волне», «Путина», «Ашан», «Корсаков», «Тунгутун», «Авача», «Сахалинский Икорный Дом», «Вкусвилл», «МорМер», «Тунайча», «Горчаков», а также Metro Chef. В продукции не обнаружили паразитов и их личинок, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, сульфитредуцирующих клостридий, золотистого стафилококка, плесени.

«Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в икре пяти торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра"», - отметили в Роскачестве.

При этом у икры «МорМер» и «Горчаков» выявили превышение общей бактериальной обсемененности, «Москва на волне» - превышение норм технического регламента по дрожжам. У образцов двух брендов выявили горечь во вкусе, в одном - горечь и остроту, в другом - горечь, кисловатое послевкусие и кислый запах. В свою очередь, икра «Деликатеска» не соответствует ГОСТу по количеству соли - 3,2% против установленных 4-7%. Продукция «365 дней», произведенная в соответствии с нормами технических условий, не соответствует стандарту по соли - 2-5%, в ней более 5%.

После исследования ряд производителей начали внутренние проверки, усилили контроль качества продукции и дополнительную работу с персоналом.

Между тем глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что рынок возвращается к справедливой стоимости красной икры. Ее отпускная цена у рыбаков составляет 5,5 - 7 тысяч рублей за килограмм, пишет 360.ru.

